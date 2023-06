Tonali-Newcastle, affare lampo: il Milan dice sì a 80 milioni

Incontri

Ore frenetiche ieri a Milano con la presenza in città del direttore sportivo del Newcastle e dell’agente Giuseppe Riso, quest’ultimo ha pranzato con la dirigenza del Milan per definire la cessione del giocatore. Scambio di documenti e di mail per dare un’accelerazione ad una trattativa che a fari spenti andava avanti già da qualche giorno. Una notizia che in 24 ore ha mandato in subbuglio tutto l’ambiente milanista, molto legato alla figura di Tonali, da sempre dichiaratamente milanista. Eppure i soldi della Premier fanno gola a tutti, e allora sia Tonali che il Milan hanno pensato di accettare una proposta irrinunciabile. Per il club rossonero non ci sono giocatori incedibili, il Milan in caso di offerte economicamente vantaggiose per i propri giocatori migliori, le prenderà in considerazione. E’ la nuova politica societaria, e il concetto di cessione non spaventa più, soprattutto se arrivano proposte da proprietà arabe che possono spostare enormi quantità di capitali. Ed è proprio ciò che è successo con il Newcastle (gestita dal fondo Pif), che ha messo Tonali nel mirino dopo aver capito di non poter arrivare a Barella dell’Inter. Nei giorni scorsi infatti erano circolate voci su Maignan e Theo Hernandez, ma alla fine è stato Tonali a trovare la strada per la Premier League.

Due giocatori vicini

I settanta milioni incassati dal Milan, che potrebbero diventare ottanta, saranno investiti sul mercato per rinforzare la rosa. Ieri c’è stato un incontro con il manager di Frattesi del Sassuolo, che però piace a molte squadre. Circola di nuovo anche il nome di Milinkovic Savic della Lazio, giocatore che ha sempre avuto un certo fascino a Casa Milan. I rossoneri però sono forti su Arda Guler, talento classe 2005 del Fenerbahce. I rapporti tra le parti si sono intensificati, il ragazzo turco che fa gola a mezza Europa non ha ancora scelto ma i rossoneri hanno superato molte squadre per riuscire a prenderlo. Il Milan potrebbe pagare la clausola da 17,5 milioni ma la partita si gioca soprattutto sulle commissioni. La famiglia gestisce gli affari del 18enne e il papà del giocatore vorrebbe cifre alte. Il Milan ci sta provando e si sente forte. Così come per Marcus Thuram, che si sta convincendo ad accettare la corte del Diavolo. Il francese piace anche al Psg che però nelle ultime ore sembra aver spostato il mirino su altri attaccanti lasciando così il campo libero al Milan, pronto a portarlo in rossonero. L’offerta economica per Marcus è da 5 milioni di euro, inferiore a quella del club parigino, ma al Milan avrebbe il posto assicurato in attacco. Ore decisive anche per lo sbarco di Thuram in Italia.