Milan, Sportiello è ufficiale: ha firmato fino al 2027

MILANO - Ora è ufficiale il trasferimento di Marco Sportiello al Milan. Dopo le visite mediche e la firma di ieri, ora è arrivata anche l'ufficialità. Il portiere classe '92 lascia l'Atalanta e arriva in rossonero a parametro zero. Primo rinforzo per Pioli, che lo ha giù allenato a Firenze nella stagione 2017-19, che ora ha un nuovo vice-Maignan. In attesa, poi, di due arrivi dal Chelsea.