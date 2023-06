Milan, spesa a Chelsea: Loftus-Cheek e Pulisic con ingaggio ridotto

MILANO - La spedizione londinese di Giorgio Furlani avvenuta qualche giorno fa ha portato i suoi frutti. L’amministratore delegato rossonero, coordinatore delle strategie di mercato del Milan, ha sfruttato i buoni rapporti con il Chelsea per intavolare una doppia operazione in entrata. Uno è davvero ad un passo dal vestire rossonero, l’altro è sulla buona strada. Il Milan nelle prossime ore conta di mettere a segno il primo acquisto dell’estate e si tratta di Ruben Loftus-Cheek , centrocampista inglese che era già nel mirino del Diavolo da alcune settimane ma solamente ieri c’è stata l’accelerazione definitiva. L’affare si potrebbe concludere con una cifra tra i 15 e i 17 milioni di euro. Il 27enne ha vissuto un’intera carriera a Londra, a partire dalle giovanili, con un paio di prestiti al Crystal Palace e al Fulham. Ora però per il classe 1996 è arrivato il momento di rilanciarsi in un altro campionato , e con la squadra rossonera ha strappato già un accordo da tempo. Il Milan sta limando gli ultimi dettagli con i Blues prima di farlo sbarcare in Italia per le visite mediche e per la firma.

Loftus-Cheek erede di Tonali in mediana

Ecco cosa cercava il Milan in mediana, un gigante da 190 centimetri, utile nel gioco aereo sia in fase offensiva che difensiva, oltre che nel creare filtro davanti al quartetto arretrato nel 4-2-3-1 di Pioli. È lui l’erede di Sandro Tonali, passato al Newcastle per 80 milioni (bonus compresi). In carriera Loftus-Cheek ha svolto diversi ruoli, anche mezzala e trequartista, poi al Chelsea ha trovato la sua dimensione davanti alla difesa ed è lì che al Milan dovrebbe agire. Caratteristiche diverse rispetto a Tonali, ma più offensivo del centrocampista italiano (anche se negli ultimi mesi ha ridotto molto la quota di gol). Con un eventuale passaggio al 4-3-3 potrebbe agire anche da mezzala. Con l’approdo in rossonero dell’inglese, il Milan occuperà una casella da extracomunitario, e avendone libera solamente un’altra ci sono molti giocatori che i rossoneri stanno trattando potrebbero rimanere fuori.

Milan-Chelsea, dialogo per Pulisic

Il Milan non si ferma a Ruben Loftus-Cheek ma prosegue il dialogo con il Chelsea anche per Christian Pulisic. Il 24enne americano (con passaporto croato) sarebbe un’operazione anche di marketing, avendo il club una proprietà Usa. Ma è soprattutto il giocatore a voler lasciare la squadra di Londra per rigenerarsi e riprendere un cammino che negli ultimi due anni si è complicato. «In questo momento ho assolutamente bisogno di capire cos'è meglio per il prosieguo della mia carriera. Sento il bisogno di andare in un club che mi permetta di giocare, che mi dia fiducia e che mi faccia sentire bene. Voglio ritrovare quel tipo di gioia», ha detto l’americano a Espn. E allora il Milan c’è e vorrebbe prendere Pulisic per inserirlo nel ruolo di esterno destro. L’ex Borussia Dortmund può giocare anche da numero dieci, un ragazzo con grandi doti tecniche ma che ha bisogno di ritrovarsi. Il costo si aggira attorno ai 20-25 milioni ma con l'ingaggio sarebbe disposto a una riduzione. Al Chelsea l’anno scorso solamente 24 presenze in campionato e un gol, troppo pochi per un talento dal suo calibro. Per Stefano Pioli potrebbe essere l’arrivo giusto per dare più qualità sull’esterno destro. Infatti uno tra Messias e Saelemaekers è in uscita e il brasiliano sembra essere l’indiziato principale per far posto all’americano.