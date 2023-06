Milan, Loftus-Cheek atterrato a Linate: ora le visite mediche

MILANO - Ruben Loftus-Cheek è sbarcato a Milano in tarda serata . Il centrocampista inglese, dunque, è sceso dal volo a Linate e per la prima volta ha messo piede in città, sponda rossonera. L'ex Chelsea è pronto ad abbracciare il progetto del Milan del futuro .

Loftus-Cheek, visite e firma sul contratto da 4 milioni

Il programma di domani per Ruben Loftus-Cheek è scontato: visite mediche di rito, poi la firma sul contratto quadriennale da 4 milioni a stagione e l'ufficialità dell'operazione. Sarà una giornata emozionante per l'inglese classe 1996 che in carriera ha giocato solamente in Inghilterra, tra il Chelsea e il doppio prestito al Crystal Palace e al Fulham che gli è servito per diventare il giocatore che tutti conoscono.