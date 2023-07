Milan, scatto per Musah e pressing su Chukwueze

MILANO - Comincia una settimana che si preannuncia calda per il mercato del Milan . La squadra rossonera deve continuare a rinforzarsi dopo l’acquisto di Ruben Loftus-Cheek , e gli arrivi a parametro zero di Marco Sportiello dall’Atalanta e Luka Romero dalla Lazio (quest’ultimo ancora da ufficializzare). Una settimana che potrebbe dire molto sulla trattativa per Yunus Musah , centrocampista statunitense con passaporto comunitario che ha già trovato l’intesa economica con il Milan. Per Musah pronto un quadriennale a due milioni di euro netti, mentre con la squadra spagnola non è stato ancora trovato l’accordo. La dirigenza milanista vorrebbe acquistarlo per venti milioni di euro, ha già informato il Valencia che arriveranno proposte a breve, mentre gli spagnoli puntano a 25 milioni , dovendo effettuare una cessione importante in questa sessione di mercato. Musah è convinto di poter cogliere l’occasione Milan, un treno che non vorrebbe perdere. Per lui sarebbe un ritorno in Italia dopo aver vissuto per dieci anni a Castelfranco Veneto.

Piace molto

Il Milan passerà poi all’assalto di Samuel Chukwueze del Villarreal, anche in questo caso c’è da battere la concorrenza ma soprattutto la resistenza del club spagnolo che vorrebbe oltre trenta milioni, nonostante il nigeriano sia a scadenza al 30 giugno 2024. In questa settimana sono previsti nuovi incontri con gli agenti dell’esterno destro, e si tenterà l’incastro anche dal punto di vista dell’accordo per l’ingaggio. Il Milan sulla corsia destra tiene in forte considerazione anche Adama Traorè, giocatore in scadenza dopo l’esperienza in Premier League al Wolverhampton e in Spagna in prestito al Barcellona. Su Traorè c’è il forte interesse anche di altre società italiane ma il Milan ha avuto colloqui con Jorge Mendes, procuratore del 29enne, per assicurarsi una corsia preferenziale.

Affondi

Il Milan aspetta che il Chelsea abbassi le pretese per Christian Pulisic, ormai intenzionato a lasciare Londra per vestire rossonero. C’è già un accordo di massima con l’atleta americano con passaporto croato. E mentre Kamada aspetta il Milan (attenzione all’inserimento di altri club), Reijnders continua ad essere un obiettivo per la mediana. Manca l’accordo tra l’Az Alkmaar e i rossoneri, però il Milan conta di avere l’appoggio del giocatore per tentare la chiusura in queste ore. In attacco Alvaro Morata può essere il nome giusto e in settimana potrebbero esserci contatti con i suoi agenti: può arrivare, con la clausola, per una cifra attorno ai 20 milioni di euro.

Separazioni

Dopo l’addio di Maldini e Massara, ormai quasi un mese fa, proseguono le separazioni in casa rossonera. Angelo Carbone, responsabile del settore giovanile milanista, aveva il contratto in scadenza al 30 giugno e non ha rinnovato. Ora il club cerca un nuovo dirigente e tra i nomi che vengono fatti c’è anche quello di Vincenzo Vergine attualmente alla Roma, ex Lecce e Fiorentina. Via anche il preparatore dei portieri Flavio Roma, resta a bordo invece Gigi Ragno. A proposito di portieri, verrà rinnovato il contratto di un’altra stagione ad Antonio Mirante, apprezzato a Milanello da tutti, compreso Mike Maignan che ha molta voce in capitolo nelle scelte per il suo ruolo.