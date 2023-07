Pulisic vuole soltanto il Milan: ballano 10 milioni tra domanda e offerta

Un incontro per l’inizio della nuova stagione e per fare un bilancio sul mercato. Pioli , dopo aver trascorso un periodo di vacanza in Grecia, ieri si è incontrato in sede con l’ad Furlani e tutto il team che si occupa del mercato. Un’ora e mezza di summit per fare il punto e preparare le prossime mosse che porteranno il club a rinforzarsi con almeno 4-5 acquisti chiave. Pioli tra meno di una settimana comincerà la nuova stagione con il raduno a Milanello e viene descritto carico e determinato per il nuovo corso.

Milan-Pulisic: la situazione

Intanto il Milan continua a spingere forte per Christian Pulisic e ha presentato un’offerta da quindici milioni di euro al Chelsea. Attualmente la proposta non convince la formazione inglese che ne vorrebbe 25 milioni. Nelle scorse ore è spuntata anche l’ipotesi di una proposta del Lione ma in questo momento la squadra francese non può permettersi spese. Il Lione è sotto stretta osservazione dell’ente finanziario della Ligue 1, ovvero il Dncg, organizzazione responsabile del monitoraggio e della supervisione dei conti delle squadre in Francia. Inoltre il club francese è fuori dall’Europa e difficilmente può convincere Pulisic, a differenza del Milan che oltre al blasone ha messo sul piatto anche la possibilità di giocare la Champions League. Il trequartista statunitense, con passaporto comunitario, ha già un accordo di massima con il Milan e spera di poter sbarcare in Italia prima possibile. Nei prossimi giorni il club di via Aldo Rossi potrebbe alzare la proposta al Chelsea per convincere i Blues a lasciarlo partire, e farà leva anche sulla volontà del giocatore.

Da Musah a Singo: i nomi in pole

Il centrocampo è il reparto più soggetto a possibili arrivi nel corso della settimana. E infatti si attendono nuovi contatti per Musah, mediano statunitense con passaporto comunitario che potrebbe sbarcare in Italia qualora il club rossonero arrivasse a un accordo con il Valencia. La squadra spagnola ha bisogno di monetizzare nel corso dell’estate ed è disposta a trattare. L’operazione il Milan vorrebbe concretizzarla attorno ai 20 milioni mentre il Valencia spera di ottenere 25 milioni. Si registrano nuovi contatti anche con gli agenti di Adama Traorè, parametro zero che fa gola a molte società per la fascia destra, e Singo del Torino. Chukwueze del Villarreal è il primissimo obiettivo per rendere l’attacco ancora più competitivo e i contatti con gli spagnoli ogni giorno s’intensificano sempre di più. Furlani va a caccia di un accordo.