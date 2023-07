Milan, ora servirebbe un Desailly

Mai fidarsi delle prime apparizioni durante il calcio di luglio. Nel bene come nel male, intendiamoci. Perché poi la storia delle edizioni precedenti insegna e ammonisce sugli eccessi di entusiasmo o per altro verso sul pessimismo cosmico di taluni giudizi. Per il nuovo e ristrutturato Milan di Stefano Pioli, sia pure ancora incompleto, le indicazioni uscite dalla prima sfida in suolo americano con il Real Madrid (21 Champions in totale) sono di due tipi. La prima: due dei nuovi arrivi, Loftus Cheek e Pulisic, sembrano già inseriti nel corpaccione tattico del team a tal punto da rappresentare altrettanti punti di riferimento per le posizioni assunte in campo e per qualche incoraggiante giocata dell’inglese. Dell’americano in particolare l’angolo trasformato in gol dalla capocciata di Tomori. La seconda segnalazione riguarda la tenuta difensiva naufragata nel secondo tempo per via di uno strafalcione di Sportiello e del duello in velocità perso da Kjaer con Vinicius che darebbe la paga alla maggior parte dei difensori in circolazione nel nostro campionato.