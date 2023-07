Milan, Tomori e Luka Romero non bastano: il Real vince in rimonta

PASADENA (CALIFORNIA) - In un Rose Bowl gremito il Milan esce sconfitto per mano del Real Madrid in una gara che però ha dato ottimi spunti a mister Pioli. La squadra allenata da Ancelotti si impone, in rimonta, per 3-2 dopo che i rossoneri erano passati in vantaggio nel primo tempo con le reti di Tomori e Luka Romero, a segno per la seconda volta consecutiva in amichevole.