Milan, per l’attacco c’è Cabral della Fiorentina. Arriva Chukwueze

Sarà oggi il Chukwueze -day, giornata dello sbarco in Italia e delle visite mediche per l ’esterno nigeriano classe 1999 . La forte ala arriva dal Villarreal per 20 milioni di euro più 8 di bonus , firmerà un contratto fino al 2028 . Samuel Chukwueze però non volerà in America per raggiungere la squadra, la novità è che rimarrà a lavorare a Milanello in attesa del rientro del gruppo squadra dalla tournée negli Usa. I tempi troppo stretti per preparare permessi e documentazione per entrare negli Stati Uniti, hanno portato il club a decidere per la permanenza al centro sportivo rossonero. Chukwueze sarà la freccia di Stefano Pioli sulla corsia destra, un giocatore che darà al Milan molte alternative di gioco. Per le cifre investite fin qui, il nigeriano rappresenta il fiore all’occhiello della campagna acquisti di Furlani, Moncada e D’Ottavio.

Milan, Cabral per completare l'attacco

Dopo Chukwueze il Milan valuterà nel corso dei prossimi giorni la situazione dell’attacco. Lorenzo Colombo, attualmente negli Usa per le amichevoli internazionali, vorrebbe andare in prestito a giocare di più, e il Milan prenderà un altro elemento al suo posto. Nelle ultime ore è riemerso il nome di Artul Cabral della Fiorentina. I contatti con l’attaccante brasiliano vanno avanti da giugno, da oltre un mese. La società toscana, inoltre, cerca degli attaccanti e ha necessità di far uscire alcuni giocatori. Non sarà Jovic ad andare via, così è molto più facile fare plusvalenza con il 25enne Cabral. La Fiorentina potrebbe chiedere 20 milioni di euro ma l’operazione si potrebbe concludere a cifre più basse con un po' di trattativa. Non sarebbe un’operazione immediata perché i rossoneri ora sono impegnati a sfoltire la rosa, diventata molto ampia dopo i sette acquisti recenti. Cabral è extracomunitario e il Milan ha occupato attualmente tutti gli slot a disposizione, ma i trasferimenti tra squadre nello stesso campionato è consentito, dunque a livello burocratico non ci sarebbero impedimenti per l’eventuale passaggio di Cabral in rossonero. Le due parti si risentiranno nei prossimi giorni. Oltre all’attaccante, la dirigenza milanista sta lavorando pure sul centrocampista, e continua a piacere Musah del Valencia. Per il 20enne americano, con passaporto comunitario, il Milan vorrebbe spendere meno di 20 milioni di euro.

Gabbia al Villarreal, Rebic in uscita

Gabbia diventerà invece un nuovo giocatore del Villarreal. L’operazione si è conclusa con la formula del prestito secco, ma il difensore centrale ha subito accettato la corte del club spagnolo: «Sono molto contento di questa nuova esperienza in Spagna, mi dispiace lasciare un gruppo fantastico - ha detto a Sky prima della partenza per la Spagna - Auguro il meglio a tutto lo staff e ai compagni. Speriamo che comunque il Milan si tolga delle soddisfazioni. Voglio mandare un saluto a tutti i tifosi. Sono molto entusiasta della mia nuova esperienza, non potevo non accettare. Mi hanno subito stimolato tanto». In uscita c’è sempre Ante Rebic, che sta avendo colloqui con il Besiktas. L’operazione si potrebbe concretizzare in prestito.

Giroud il più esperto

Ora che Zlatan Ibrahimovic ha chiuso la carriera, il giocatore più esperto in rosa è Olivier Giroud: «Spiace che si sia ritirato Zlatan, ci mancherà molto. Io cerco di essere un fratello maggiore nello spogliatoio, cerco di aiutare i più giovani con la mia esperienza», ha dichiarato a Dazn la punta francese. In carriera ha giocato con molti compagni forti, ma il livello di Leao è davvero molto alto. «Ha qualità eccezionali, ha ancora margini di miglioramento, può arrivare al livello di Mbappè», attaccante con cui gioca in nazionale francese.