Milan, Furlani: "Pulisic è un grande giocatore, farà bene"

Milan, Furlani su Pulisic

L'ad del Milan ha poi aggiunto: "Direi che il 90% in più è la parte sul campo. L'AC Milan è un marchio globale nel calcio e nello sport e ci piace ingaggiare giocatori che siano coerenti e abbiano un appeal globale. Anche questa parte entra in gioco. Abbiamo visto un grande interesse negli Stati Uniti. Le maglie dell'AC Milan che abbiamo venduto negli Usa nella settimana dopo che Pulisic ha firmato, il 90% in più erano il numero 11 di Pulisic. Lo abbiamo sicuramente visto e speriamo che continuerà. Sono sicuro che lo farà".