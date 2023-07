Milan, Rebic ceduto al Besiktas: la conferma del club turco

Fatta per la cessione di Ante Rebic al Besiktas . L'attaccante croato saluta così il Milan dopo quattro stagioni con un bottino di 29 gol realizzati in 123 presenze complessive. Mancano solo le ultime formalità, l'affare è ormai in dirittura d'arrivo. Ecco la conferma del club turco tramite un comunicato pubblicato pochi minuti fa.

Rebic al Besiktas, il comunicato del club turco

ll Besiktas, tramite un comunicato pubblicato sui propri canali social, ha annunciato che "sono iniziati i colloqui con il giocatore e la sua società AC MILAN SPA in merito al trasferimento del calciatore professionista Ante Rebic". Il club turco ha dunque ufficializzato la trattativa con i rossoneri per portare l'attaccante croato in Turchia. Rebic saluterà la Serie A dopo quattro stagioni in rossonero in cui ha realizzato 29 gol in 123 presenze complessive.