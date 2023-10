Mercato Milan, c'è già il nome per il dopo Giroud

La programmazione della prossima stagione comincia proprio in queste settimane. Quasi sicuramente arriverà un nuovo attaccante, indipendentemente dal rinnovo o meno di Giroud . In estate Furlani e i collaboratori si sono concentrati sul centrocampo e sugli esterni del tridente offensivo, tra gennaio e giugno l’obiettivo primario sarà l’attaccante centrale. E il nome caldo resta quello di Jonathan David del Lilla, il cui contratto scade al 30 giugno del 2025 , ma già la scorsa estate i rossoneri avevano effettuato un sondaggio per capire l’intenzione della squadra francese. Il Lilla al momento sta riscontrando difficoltà nel prolungare il contratto dell’attaccante canadese, e questo potrebbe aprire scenari interessanti. Si tratta di un giocatore ancora giovane, appena 23enne, ma che in Ligue 1 ha sempre segnato. Non è la classica punta fisica d’area di rigore, come lo è attualmente Giroud per il Milan , è alto solamente 173 centimetri ma resta comunque letale in zona gol. Nello scorso campionato ha siglato 24 reti in 37 partite e per questo la valutazione che ne fa il Lilla è ancora molto alta, nonostante il contratto sia in scadenza tra meno di due anni.

Milan, David l’erede di Giroud e resiste Taremi

La società francese vorrebbe monetizzare al massimo e chiede 50 milioni per David, tuttavia i rapporti con il Milan sono sempre stati ottimi. A partire dagli affari Maignan e Leao, ed è per questo che i rossoneri vorrebbero sfruttare la corsia preferenziale per mettere le mani su un giocatore di livello. Il club di via Aldo Rossi ha sul taccuino anche delle alternative valide e una di queste corrisponde a Mehdi Taremi, 31 anni, giocatore già vicinissimo al Milan nei giorni finali del mercato estivo. L’operazione non è andata in porto a causa delle prete se, molto elevate, degli agenti di Taremi poco prima di concludere in maniera definitiva l’affare. Il nome dell’iraniano è ancora valido ma a questo punto i rossoneri potrebbero sfruttare il contratto in scadenza a fine stagione per mettere le mani sul giocatore senza pagare il Porto. Sarebbe un parametro zero di lusso che stuzzica anche l’Inter, che prima di acquistare Arnautovic dal Bologna aveva valutato pure Taremi. Potrebbe così delinearsi un derby. I dialoghi con l’entourage di Taremi stanno ancora procedendo. A gennaio 2024 l’operazione non appare semplice anche perché il Porto non sarebbe propenso a privarsene senza essere pagato. Inoltre l’iraniano sfrutterà questi ultimi mesi in Portogallo per acquisire il passaporto comunitario. Da qui alla fine del campionato i rossoneri valuteranno anche le posizioni di Giroud e Jovic. Per il primo è solo una questione anagrafica, per il serbo invece si tratta di una valutazione tecnica. Ha un contratto di una stagione ma dovrà convincere il Milan.