Milan, mercato d'emergenza: caccia a Mukiele, occhio a Gabbia

L’ultimo infortunio in difesa capitato a Fikayo Tomori ha aggravato l’emergenza al Milan . Contro il Sassuolo i rossoneri giocheranno senza cinque centrali . Assenti Tomori, Pellegrino, Caldara, Thiaw e Kalulu, ci sarà spazio per Kjaer e Simic , altrimenti Stefano Pioli dovrà adattare uno tra Hernandez o Florenzi. Insomma, ancora una volta il Milan gioca con l’ansia degli infortuni e per questo a gennaio la dirigenza farà più di un acquisto .

Milan, emergenza in difesa: tutti i nomi

Tra i nuovi giocatori accostati ai rossoneri c’è Nordi Mukiele, 26enne del Psg, contratto in scadenza nel 2027, sondato tramite agenti. Resiste la candidatura di Lenglet dell’Aston Villa ma ci sono difficoltà economiche nell’affondare il colpo poiché il francese percepisce uno stipendio di sei milioni di euro e servirebbe il contributo del Barcellona. Il rientro di Matteo Gabbia sarebbe la soluzione più facile e immediata: concludere anticipatamente il prestito al Villarreal non comporterebbe esborsi particolarmente impegnativi. Gabbia sarebbe entusiasta di tornare al Milan in anticipo. Alla corsa per il giovane Popovic, in scadenza con il Partizan Belgrado, si è iscritto anche il City. I rossoneri sono sempre attivi sul trequartista, che a gennaio compirà 18 anni e potrebbe firmare a parametro zero. In attacco la dirigenza vorrebbe puntare tutto su Guirassy dello Stoccarda ma il giocatore sta vivendo un momento d’oro e non è certo di volerlo interrompere.