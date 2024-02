Milan, Giroud verso l’addio: la famiglia spinge per una nuova destinazione

Ci saranno ancora dubbi sulla permanenza di Olivier Giroud al Milan per la prossima stagione . L’attaccante francese non ha ancora sciolto le riserve e insieme alla sua famiglia sta valutando l’opportunità di un’avventura fuori dall’Europa prima di concludere la carriera. Il Milan ha lasciato le porte aperte e sarebbe felice di trattenere per un’altra stagione un professionista esemplare come Olivier, decisivo con gol e assist fin dal suo primo giorno in rossonero. Il club di via Aldo Rossi è in attesa di una risposta del giocatore, che potrebbe arrivare tra qualche settimana, ma rischia di perdere l’attuale bomber della squadra . Poiché, nonostante i 37 anni, Giroud rimane ancora il giocatore più importante e prolifico dell’attacco. Più invecchia e più migliora i numeri. La punta della Francia sta disputando una stagione da grande protagonista e approccia a ogni match con la giusta applicazione. L’atteggiamento adottato nel secondo tempo contro il Monza è l’ennesima prova di come si dovrebbe scendere in campo. Il francese è entrato sul 2-0 per i padroni di casa è con la giusta determinazione ha dato il via alla rimonta milanista con la classica zampata in area di rigore. Il Milan ha prima recuperato parzialmente il match e poi l’ha perso, ma l’atteggiamento di Giroud è piaciuto a tutti.

Milan, per Giroud ipotesi Mls

Olivier potrebbe decidere a fine anno di dire addio al Milan e valuta la possibilità di sbarcare in Mls, mentre in Inghilterra e in Spagna provano a convincerlo diversi club. Tuttavia Giroud sembrerebbe attratto dall’opportunità di giocare negli Usa anche per questioni familiari, ma fino a quando resterà al Milan si è dato come obiettivo di migliorare i propri numeri. Fino a oggi ha siglato dodici reti in campionato e ha fornito ben otto assist, veramente tanti per una punta d’area di rigore. In Europa ha segnato un gol e realizzato un assist, ma domani sera contro il Rennes ha voglia di incidere e ritrovare la rete in campo internazionale. L’ultima volta che ha timbrato in europea risale al match contro il Psg a San Siro, dello scorso 7 novembre, partita terminata con la vittoria dei rossoneri per 2-1. Domani si ritroverà di fronte il Rennes, che lo avrebbe voluto in squadra qualche anno fa. Ha già segnato al club rossonero di Francia, e spera di farlo anche in questo ritorno dei playoff di Europa League.