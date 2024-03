Deschamps anticipa il futuro di Giroud: "So qual è il suo desiderio..."

Olivier Giroud ha il contratto in scadenza a giugno e dunque a fine anno potrebbe salutare il Milan e l'Italia. Non è un mistero il suo desiderio di trasferirsi in America , la conferma arriva dal ritiro della sua nazionale.

Cosa ha detto Deschamps sul bomber di Pioli?

Il ct della Francia, Didier Deschamps, ha rivelato ai media locali: "Giroud in America? Sì, è un suo desiderio. Ma non è ancora fatta". Poche parole, in riferimento all'ipotesi Los Angeles Fc dove gioca l'amico e connazionale Lloris, che confermano una volontà chiara da parte del bomber francese, anni 37, al Milan dal 2021, autore di quattordici gol in questa stagione, di cui dodici in campionato.