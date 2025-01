"Clamoroso Okafor: il Lipsia annulla l'accordo con il Milan dopo le visite mediche"

Il calciomercato del Milan rischia di subire una battuta d'arresto improvvisa. Secondo l'edizione tedesca di Sky Sport, il trasferimento di Noah Okafor al RB Lipsia sarebbe saltato a causa delle visite mediche : il club della Red Bull ha rilevato nell'attaccante dei problemi fisici che non gli permetterebbero di scendere subito in campo con la nuova squadra. Un problema talmente grave da far annullare tutta l'operazione, dopo aver trovato l'accordo per un prestito di 6 mesi con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Nelle ultime settimane Okafor non aveva giocato con i rossoneri per un infortunio al polpaccio , eveidentemente non ancora guarito.

Okafor-Milan, cosa succede ora

Una cessione mancata che complica i piani del Milan per il mercato in entrata: il club voleva liberare un posto in attacco per un grande nome, come Marcus Rashford che ha scelto i recenti campioni della Supercoppa come prima scelta per il futuro. Una trattativa già complicata in partenza dal pesante ingaggio dell'inglese, senza il trasferimento di Okafor diventa ancora più difficile. Per ora, quindi, lo svizzero dovrebbe tornare a Milano in attesa di conoscere il suo destino. Prima di partire per Lipsia, aveva lasciato la squadra rossonera con queste parole: "Nella vita non si sa mai, magari ci rivedremo. Per me è stata la scelta migliore. Grazie ai tifosi del Milan, lascio un posto che sarà per sempre nel mio cuore". Di sicuro non immaginava che si sarebbero rivisti così presto.