Mercato Milan, è fatta per Walker: ecco chi gli farà spazio

Milan, Emerson Royal già ai saluti

L'inglese sarà inserito in lista Serie A subito, ma per la Champions League dovrà attendere il completamento della fase campionato. Ci sarà, comunque, qualcuno che dovrà fargli spazio. L'indiziato principale è Emerson Royal, che è nel mirino del Galatasaray e del Fulham; il club turco offre al Milan un prestito oneroso e un diritto di riscatto per un totale di circa 10 milioni di euro, a fronte dei 15 spesi dai rossoneri a luglio per acquistare il brasiliano dal Tottenham. In questi mesi, però, Royal non ha convinto nonostante le tante partite giocate dal primo minuto: tante scelte sbagliate in attacco, poco filtro in difesa e la costante sensazione di essere l'anello debole dell'impianto difensivo rossonero. Con Walker per Emerson Royal, Conceiçao punta all'upgrade importante.