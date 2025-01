Milan, lo sapevi? Gimenez e quella trombosi che poteva farlo smettere di giocare

MILANO - In casa Milan non hanno dubbi: è lui l’uomo giusto. Santiago Gimenez è l’obiettivo di mercato dei dirigenti rossoneri che da settimane stanno trattando con il Feyenoord l’acquisto dell’attaccante messicano. La valutazione del calciatore è alta, gli olandesi pretendono almeno 40 milioni di euro per privarsi del suo cartellino, pagato soltanto sei milioni di euro, ma nelle ultime ore i contatti tra Milan e Rotterdam si stanno intensificando, ora che il Galatasaray ha iniziato a trattare il cartellino di Alvaro Morata con i rossoneri.