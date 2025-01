Gimenez al Milan libera Morata al Galatasaray: tutti i dettagli della doppia trattativa

Il Milan spinge per Santiago Gimenez . Il club rossonero sta intensificando i contatti con il Feyenoord per definire l’arrivo dell’attaccante messicano in Serie A. Il suo eventuale arrivo aprirebbe la porta alla partenza di Alvaro Morata , destinato al Galatasaray .

Milan, addio a Morata e dentro Gimenez?

La dirigenza rossonera, infatti, non prevede l’inserimento di due nuovi attaccanti: l’operazione Gimenez verrebbe portata avanti solo in caso di addio dello spagnolo. Il Galatasaray ha manifestato interesse per Morata, proponendo un prestito oneroso, ma il Milan preferirebbe una cessione a titolo definitivo.

Conceiçao aveva chiesto un attaccante subito

Gimenez preme affinché l’affare si chiuda il prima possibile. Da giorni, d'altronde, la sua agente Rafaela Pimenta sta lavorando ai fianchi del Feyenoord per convincere il club olandese a lasciar partire il ragazzo. Conceiçao, in ogni caso, aveva chiesto alla società un attaccante in questo mercato visto il basso rendimento dello stesso Morata e di Abraham.