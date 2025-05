Milan pronto a vendere: Reijnders e Theo Hernandez per fare cassa 

MILANO - Il Manchester City è pronto a fare follie per Tijjani Reijnders . Il club di Pep Guardiola ha gettato via la maschera e ha fatto filtrare a più riprese il forte gradimento per il centrocampista del Milan . Sarà un inizio mercato caldissimo per il Diavolo, che si troverà davanti ad un primo bivio: vendere a cifre altissime Reijnders oppure rifiutare tutto e trattenerlo, forti del rinnovo effettuato da poco fino al 2029. Il dubbio c’è, considerando che il club rossonero non avrà i 50 milioni per la partecipazione alla prossima Champions League e con la vendita di un pezzo pregiato come Reijnders potrà finanziarsi tutto il mercato dell’estate 2025.

La strategia

La strategia del City è quella di partire da una proposta attorno ai 55 milioni di euro, mentre il Milan ne chiede una vicina ai 70 milioni di euro. Due anni dopo potrebbe ripresentarsi la stessa trattativa di Sandro Tonali, anche in quel caso venduto ad un club di Premier League. Il Newcastle si spinse fino a 60 milioni più bonus, ora il Milan ne vuole 70 e c’è margine di trattativa. Il City comincerà con una proposta più bassa ma non avrebbe problemi ad arrivare alla soglia minima chiesta da Giorgio Furlani. E secondo quanto filtra dall’Inghilterra la prossima settimana potrebbe arrivare la prima proposta ufficiale al Milan. Guardiola ha chiesto Reijnders e la proprietà del City è decisa ad accontentarlo, anche per rilanciare la squadra dopo una stagione in cui il Liverpool ha trionfato in Premier, mentre in Champions i Citizens non hanno fatto una grande figura. L’olandese viene ritenuto il tassello giusto per il centrocampo del Manchester, ora il Milan nelle prossime ore deciderà se sacrificare o meno l’ex Az Alkmaar e realizzare una plusvalenza di oltre 50 milioni di euro, rispetto ai 20 utilizzati per acquistarlo due anni fa.

Addio vicino

Sulla lista dei partenti non c’è solo Reijnders ma pure Theo Hernandez. Il francese non è partito nemmeno per la trasferta di Roma a causa di una botta. Ma il suo atteggiamento nella finale di Coppa Italia non è piaciuto all’allenatore, e qualcuno è pronto a giurare che l’esclusione per la partita odierna all’Olimpico sia anche figlia dello scarso impegno del terzino. Dal punto di vista contrattuale Theo sta entrando nel suo ultimo anno con i rossoneri e per ora non c’è nemmeno l’ombra del rinnovo. Il suo agente fa sapere che sono settimane che non riceve telefonate dalla dirigenza e aspetta ancora l’incontro giusto per prolungare. Inoltre il Real Madrid è sempre interessato al terzino ex Atletico e conta di farsi avanti con una proposta al ribasso. Sia per l’annata deludente di Theo e il Milan, ma anche perché Hernandez avrà solamente un anno di contratto. Dopo sei anni il francese potrebbe davvero trovarsi al passo d’addio, a meno che il Milan non irrompa clamorosamente con una proposta per trattenerlo. Nel mese di gennaio Furlani aveva accettato un’offerta da 40 milioni di euro da parte del Como per la vendita di Theo, ma il giocatore si era opposto alla partenza. Se al posto del Como arrivasse il Real Madrid, diventerebbe complicato per Hernandez rifiutare.