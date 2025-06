Il Milan su Xhaka: Tare non molla la presa 

Igli Tare non vuole mollare la presa su Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero resta centrale nelle strategie di mercato del club rossonero e nonostante il muro alzato dal Bayer Leverkusen, il direttore sportivo albanese non ha gettato la spugna. Anzi sono previsti nuovi contatti con la società tedesca per cercare di ammorbidirla sul prezzo, e abbassare le richieste economiche per il 32enne svizzero. Il Diavolo ha già un accordo con Xhaka, lo ha confermato suo padre in una intervista recente, manca però l’accordo tra società. Igli Tare per tentare l’affondo sull’esperto centrocampista dovrà alzare la posta in palio oltre i 10 milioni , anche perché il Bayer ne chiede almeno quindici. Dal punto di vista tattico l’arrivo di Samuele Ricci non andrebbe a ostacolare quello di Xhaka, i due non sono alternativi. Per Tare il reparto di centrocampo sarà quello maggiormente rinforzato e c’è spazio per altri due innesti oltre Luka Modric.

Il summit spagnolo

I rossoneri sono attivi nel mercato in entrata ma anche in quello in uscita. La rivoluzione tecnica prevede anche la partenza di Emerson Royal dopo appena un anno dal suo arrivo in Italia dal Tottenham per quindici milioni di euro. Infatti il terzino brasiliano potrebbe passare in prestito al Betis Siviglia. Ieri i suoi agenti erano nella sede del club spagnolo e hanno trovato un accordo con il giocatore. Ora si sta lavorando per l’intesa tra società sulle cifre del prestito. Il Diavolo vorrebbe inserire anche un diritto di riscatto. Royal non gioca da gennaio scorso a causa di un brutto infortunio al polpaccio, quando era in procinto di passare in prestito al Galatasaray. Per lui sarebbe un ritorno a Siviglia, dove ha giocato dal 2019 al 2021 prima del trasferimento al Barcellona e poi in Premier League. Con la cessione di Thiaw al Como per 25 milioni, il Milan punterà Leoni del Parma.

Incontro in sede

Ieri Divock Origi è stato a Casa Milan dove ha avuto un incontro con la dirigenza rossonera. L’attaccate 30enne ha parlato della risoluzione del contratto in scadenza tra un anno. Nell’ultima stagione l’attaccante belga ha vissuto da separato in casa senza giocare nemmeno un minuto e vuole capire i piani che Tare e Allegri hanno per lui. Si è trattato di un primo incontro interlocutorio ma l’ipotesi di anticipare l’addio è tra le opzioni più accreditate. Al Milan dal 2022 dopo aver lasciato il Liverpool a parametro zero, Divock Origi ha totalizzato appena trentasei presenze, due gol e un assist con la maglia del Diavolo.