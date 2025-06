Il Milan saluta Jovic: ora è svincolato

Luka Jovic non è più un giocatore del Milan. Dopo due anni con i rossoneri, l'attaccante serbo non rinnova il contratto e lascia il club. L'ex Real Madrid e Fiorentina ora è svincolato e alla ricerca di una nuova squadra per la prossima stagione. Il Milan, dopo l'addio di Abraham e Walker, lo ha salutato con un breve messaggio su X: "Grazie, Luka! Ti auguriamo il meglio per la prossima fase della tua carriera", insieme a una foto dell'esultanza per il gol contro l'Inter nella semifinale di Coppa Italia. Luka Jovic lascia il Milan con 13 gol e 2 assist in 47 presenze e una Supercoppa Italiana vinta.