Theo Hernandez all'Al Hilal, è fatta: quanto incassa il Milan

Prosegue la rivoluzione in casa Milan. Theo Hernandez sarà un nuovo giocatore dell'Al Hilal. Il terzino francese lascia i rossoneri dopo sei anni per iniziare la nuova esperienza in Arabia Saudita. Tutto definito per il trasferimento dell'ex Real Madrid alla corte di Simone Inzaghi, reduce dall'eliminazione ai quarti di finale del Mondiale per Club. Si è aspettata proprio l'uscita degli arabi dal torneo negli Stati Uniti per dare il via libera definitivo alla trattativa: l'accordo era stato trovato già nelle scorse settimane.