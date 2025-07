Milan-Jashari, il capitano del Club Brugge senza filtri: "Ci diano 40 milioni e ce ne faremo una ragione. Altrimenti..."

L'estate calcistica di Jashari non è ancora iniziata. Il giocatore è un pallino del Milan , che da settimane sta cercando l'intesa giusta con il Club Brugge per portare lo svizzero in Italia. Ieri la formazione belga ha sfidato in Supercoppa l'Union SG, vincendo per 2-1 la gara secca grazie a un gol di Vanaken . Jashari è stato escluso dalla lista dei convocati , alimentando ulteriormente le voci di mercato, rimbalzate nel post-partita anche per le dichiarazioni del capitano del Brugge.

Le parole di Vanaken

Intervistato a bordo campo, il capitano del Brugge ha parlato così di Jashari: "Se dovesse tornare in gruppo lo accoglieremo a braccia aperte. Lo capisco, anch’io se fossi giovane al suo posto vorrei andare al Milan. Sappiamo della trattativa e al momento non se la sente di giocare con noi. Però abbiamo dimostrato di saper vincere anche senza Ardon. Se non vorrà più giocare per il Club Brugge ce ne faremo una ragione, la vita continua…". Vanaken ha poi ribadito: "L’anno scorso ha dimostrato che è un giocatore di qualità che fa il bene della squadra. Purtroppo non dipende da noi ma da lui, dalla la società e dal Milan. Se per lui andare in Italia è il massimo per la sua carriera lo accettiamo. Ma solo al prezzo giusto. Bisogna accontentare il club dal punto di vista finanziario - ha precisato -. L'assenza di una clausola rende tutto più difficile. Ma, se il Milan dovesse pagare i 40 milioni richiesti dal nostro club, Jashari diventerà rossonero. Altrimenti…”