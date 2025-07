Milan, Jashari lo pagano gli esuberi

Milan, nuova offerta per Jashari grazie alle cessioni

La nuova proposta al Bruges è possibile anche grazie ad una serie di cessioni che il Diavolo è riuscito a realizzare nelle scorse ore. La più importante è quella di Emerson Royal al Flamengo per 9 milioni più bonus, operazione a titolo definitivo. Infatti il club brasiliano nella serata di mercoledì aveva superato la concorrenza del Besiktas e si è aggiudicato il si del terzino destro. Dopo un anno si è dunque conclusa l’avventura di Royal al Milan, oggi l’ex Tottenham volerà in patria per svolgere le visite mediche con il Flamengo. I nove milioni incassati dal Milan saranno utilizzati per migliorare le offerte per i giocatori in entrata, come Guela Douè dello Strasburgo, primo obiettivo per la corsia di destra. In attacco invece i rossoneri monitorano sempre Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus, ma la trattativa ad oggi è molto complicata per questioni economiche.