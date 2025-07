Jashari vuole solo il Milan: non è convocato

Scorrendo il (non aggiornatissimo) profilo Instagram di Ardon Jashari, i commenti sono quasi tutti dei milanisti: chi si complimenta con lui per la volontà di trasferirsi in rossonero, chi gli fa gli auguri per il 23esimo compleanno festeggiato ieri, chi lo invita a tenere duro in vista di un via libera da casa Bruges. Insomma: lo svizzero viene trattato dalla tifoseria come se fosse un calciatore del Milan a tutti gli effetti. Eppure, oggi il ragazzo farà rientro in Belgio, zona Fiandre Occidentali, dopo aver passato un paio di giorni in Macedonia del Nord per il matrimonio del fratello. Una pausa di festa in un estate tesissima e che, verosimilmente, non ha ancora smesso di regalare ansie e inquietudini.