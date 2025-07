Jashari-Bruges, rottura totale: il Milan spera

Jashari al Milan? Diplomazia al lavoro

Su questa resistenza ballano tutte le speranze del Milan. Il club rossonero, anche tramite le parole del presidente Paolo Scaroni, ha fatto sapere di non voler ritoccare oltre l’offerta (giudicata in linea con le richieste dall’entourage del calciatore) da 33,5 milioni di euro più due di bonus in caso di qualificazione in Champions League in almeno una delle prossime cinque stagioni più altri 2,5 milioni in premi a condizioni un po’ più complicate. Ciò che deve agire ora, dunque, è il reparto diplomatico: serve, come fatto ai tempi per De Ketelaere, far sì che le parti ricomincino a parlarsi in maniera proficua e diretta. Il giocatore ha già fatto la sua scelta e il Bruges non può permettersi di tenere in rosa un ragazzo che non ha intenzione di spendersi per la causa, anche a costo di andare oltre il contratto fino al 2029. Il Milan, dal canto suo, vorrebbe vedere i frutti di due mesi di inseguimento. Per far sì che tutto si realizzi, non basterà chiudere gli occhi ed esprimere un desiderio. Ma si può sempre tentare.