Milan e Inter, derby di mercato in salsa western per Leoni

MILANO - Giovanni Leoni è il sogno estivo di Milan e Inter. Le due milanesi presto potrebbero dar vita ad un duello di mercato per il talentuoso difensore italiano del Parma. Un derby che accenderebbe la rivalità ancor prima di scendere in campo per l’inizio del campionato, ma che potrebbe dare un enorme vantaggio a chi riuscisse a mettere le mani sul 18enne romano. L’Inter ci sta lavorando da diverse settimane, lo corteggia a distanza ma non ha ancora tentato l’affondo perché sta operando in uscita: è a buon punto ma ora manca almeno una cessione fra Asllani e Taremi per arrivare al budget necessario. Questo temporeggiare dei nerazzurri potrebbe favorire l’inserimento del Milan, che invece è alle prese con la possibile cessione di Malick Thiaw. Il Newcastle fa sul serio per il tedesco e ha presentato una prima offerta da 30 milioni di euro, rifiutata dal club rossonero su richiesta di Massimiliano Allegri. Il tecnico milanista vorrebbe tenere Thiaw ma la società inglese è pronta a tornare alla carica con una proposta da 40 milioni di euro. Se davvero dovesse presentarsi un’occasione così alta, difficilmente verrebbe respinta dall’amministratore delegato Giorgio Furlani. Inoltre Thiaw ha già un accordo di massima con il Newcastle, che gli garantirebbe di giocare in Champions League oltre ad un ingaggio da quattro milioni di euro. Con il Milan non ha ancora rinnovato e ha il contratto che scade tra due stagioni, inoltre è convinto che in Premier League avrebbe più chance di rientrare tra i convocati della nazionale tedesca.
Milan e Inter, sogno Leoni
Dunque si gioca sul filo di lana, Thiaw potrebbe davvero partire e in quel caso il Diavolo andrebbe su Giovanni Leoni come prima soluzione, mentre il piano B potrebbe essere Pietro Comuzzo della Fiorentina. Ma è il centrale romano ad attirare le attenzioni di Max Allegri e del direttore sportivo Igli Tare. Il Parma fino ad ora ha respinto tutti gli assalti per il 18enne, ci sono stati sondaggi anche da parte del Liverpool, ma in generale ha detto no a diverse società estere. I ducali continuano a chiedere almeno 35 milioni di euro e soprattutto sperano di trattenere il giocatore per almeno un’altra stagione. Ma se dovesse arrivare davvero la proposta di Milan o Inter, Leoni chiederebbe al club di lasciarlo partire. Nelle idee del difensore la migliore soluzione per la sua crescita sarebbe quella di rimanere in serie A e giocare in una big per diventare poi una colonna della nazionale italiana. Al momento Leoni non sta spingendo per andare via, sta rispettando la volontà del Parma e attende le mosse delle due formazioni milanesi.
Leoni, il motivo
Per Inter e Milan sarebbe un grosso colpo mettere le mani su uno dei talenti più promettenti del calcio italiano. Leoni ha solamente 17 partite in serie A, e le ha giocate tutte con il Parma nello scorso campionato. Ha dimostrato di essere già pronto e molti addetti ai lavori sono convinti che presto sarà tra i difensori più ambiti d'Europa. È stato l'attuale tecnico nerazzurro Christian Chivu a lanciarlo e dargli grande fiducia, e per questo il giocatore gli sarà sempre riconoscente. Ma ad oggi vincerà la corsa a Leoni chi riuscirà per primo a formulare una proposta da almeno 35 milioni di euro al Parma, e le cessioni saranno determinanti.
