Milan e Inter, derby di mercato in salsa western per Leoni

MILANO - Giovanni Leoni è il sogno estivo di Milan e Inter. Le due milanesi presto potrebbero dar vita ad un duello di mercato per il talentuoso difensore italiano del Parma. Un derby che accenderebbe la rivalità ancor prima di scendere in campo per l’inizio del campionato, ma che potrebbe dare un enorme vantaggio a chi riuscisse a mettere le mani sul 18enne romano. L’Inter ci sta lavorando da diverse settimane, lo corteggia a distanza ma non ha ancora tentato l’affondo perché sta operando in uscita: è a buon punto ma ora manca almeno una cessione fra Asllani e Taremi per arrivare al budget necessario. Questo temporeggiare dei nerazzurri potrebbe favorire l’inserimento del Milan, che invece è alle prese con la possibile cessione di Malick Thiaw. Il Newcastle fa sul serio per il tedesco e ha presentato una prima offerta da 30 milioni di euro, rifiutata dal club rossonero su richiesta di Massimiliano Allegri. Il tecnico milanista vorrebbe tenere Thiaw ma la società inglese è pronta a tornare alla carica con una proposta da 40 milioni di euro. Se davvero dovesse presentarsi un’occasione così alta, difficilmente verrebbe respinta dall’amministratore delegato Giorgio Furlani. Inoltre Thiaw ha già un accordo di massima con il Newcastle, che gli garantirebbe di giocare in Champions League oltre ad un ingaggio da quattro milioni di euro. Con il Milan non ha ancora rinnovato e ha il contratto che scade tra due stagioni, inoltre è convinto che in Premier League avrebbe più chance di rientrare tra i convocati della nazionale tedesca.