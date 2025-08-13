Milan, il piano per convincere Hojlund

MILANO - E' stato il giorno di Koni De Winter, il nuovo difensore centrale che ha preso il posto di Malick Thiaw. Il 23enne belga è sbarcato ieri pomeriggio a Milano e ha svolto le visite mediche presso la clinica “La Madonnina”, successivamente si è recato in sede per firmare il contratto con il club rossonero. Solamente oggi sarà a Milanello per il primo allenamento con il suo vecchio allenatore. De Winter conosce già i metodi di allenamento di Max Allegri, infatti i due hanno lavorato insieme alla Juventus quando il belga era ancora diciannovenne. Ma ora è tutto diverso, perché De Winter arriva con un bagaglio di quasi settanta presenze in serie A e con la possibilità di giocarsi il posto da titolare nella difesa del Milan. Un salto in carriera a cui non avrebbe mai rinunciato. Infatti appena è arrivata la chiamata dei rossoneri, De Winter ha subito accettato. La trattativa è stata rapidissima, in 48 ore il Diavolo ha chiuso l’affare grazie ai 40 milioni incassati dal Newcastle per la cessione di Malick Thiaw. La dirigenza milanista lo ha scelto perché si tratta di un giovane di prospettiva, acquistato a 20 milioni di euro, e con la possibilità di poter essere schierato in almeno due ruoli in difesa. Può giocare centrale in una difesa a quattro, oppure nel modulo a tre. L’obiettivo è scendere in campo domenica contro il Bari in Coppa Italia.
Milan, la trattativa per Athekame
In queste ore sarà il turno di Zachary Athekame, anche per lui il club milanista sta organizzando lo sbarco a Milano e successivamente le visite mediche. Il terzino svizzero è pronto a diventare il nuovo punto di riferimento sulla fascia destra. Proseguono intanto le trattative con il Manchester United per Rasmus Hojlund. Sia Igli Tare che Giorgio Furlani stanno lavorando al prestito oneroso a circa 5-6 milioni di euro con diritto di riscatto tra i 35 e i 40 milioni di euro. Ma la sfida più impegnativa è convincere il giocatore, che ad oggi sta ancora valutando se accettare o meno il trasferimento. Non sarebbe un rifiuto al Milano ad altre squadre interessate, piuttosto la voglia di rimanere a Manchester e giocarsi ancora le sue chance. Secondo quanto filtra dalla Germania, il Manchester United ha provato a offrire Hojlund al Bayern Monaco, ma dai bavaresi è arrivato un secco no alla proposta degli inglesi. Ciò testimonia che l’obiettivo dello United è liberarsi del danese, ma bisogna convincerlo a lasciare la Premier League. Al Milan però sono ottimisti e la speranza è che alla fine si possa trovare l’accordo in termini personali con il danese. Il lavoro degli intermediari servirà anche a questo, ma se poi il Diavolo dovesse percepire di non avere l’ok del giocatore, cambierà obiettivo nei giorni finali di agosto. Dunque si valuteranno pure altre piste. Tutto dipende dalla volontà dell’ex Atalanta.
Milan, addio Bondo
Il Milan ieri ha ufficializzato la cessione in prestito secco di Warren Bondo alla Cremonese. Un addio temporaneo, perché il centrocampista francese tornerà tra un anno a Milanello. Il Marsiglia invece ha effettuato un nuovo sondaggio con il Milan per il prestito di Ismael Bennacer ma Tare vorrebbe incassare almeno una decina di milioni, e per questo si attende l’offerta dall’Al-Ittihad in Arabia. Il Nottingham Forest insiste per Musah.
