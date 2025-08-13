Milan, il piano per convincere Hojlund

MILANO - E' stato il giorno di Koni De Winter, il nuovo difensore centrale che ha preso il posto di Malick Thiaw. Il 23enne belga è sbarcato ieri pomeriggio a Milano e ha svolto le visite mediche presso la clinica “La Madonnina”, successivamente si è recato in sede per firmare il contratto con il club rossonero. Solamente oggi sarà a Milanello per il primo allenamento con il suo vecchio allenatore. De Winter conosce già i metodi di allenamento di Max Allegri, infatti i due hanno lavorato insieme alla Juventus quando il belga era ancora diciannovenne. Ma ora è tutto diverso, perché De Winter arriva con un bagaglio di quasi settanta presenze in serie A e con la possibilità di giocarsi il posto da titolare nella difesa del Milan. Un salto in carriera a cui non avrebbe mai rinunciato. Infatti appena è arrivata la chiamata dei rossoneri, De Winter ha subito accettato. La trattativa è stata rapidissima, in 48 ore il Diavolo ha chiuso l’affare grazie ai 40 milioni incassati dal Newcastle per la cessione di Malick Thiaw. La dirigenza milanista lo ha scelto perché si tratta di un giovane di prospettiva, acquistato a 20 milioni di euro, e con la possibilità di poter essere schierato in almeno due ruoli in difesa. Può giocare centrale in una difesa a quattro, oppure nel modulo a tre. L’obiettivo è scendere in campo domenica contro il Bari in Coppa Italia.