Tare, già 200 milioni per il Milan: così ha sistemato il bilancio

MILANO - Sono stati tre mesi di grande lavoro per Igli Tare, e l’opera non è ancora conclusa. Da quando ha firmato per il Milan, lo scorso 26 maggio, il dirigente ex Lazio non si è fermato un secondo, ha messo mano alla rosa rivoltandola come un calzino, risolvendo anche dei casi spinosi. La rivoluzione attuata dal direttore sportivo rossonero è totale, dalla scelta di Massimiliano Allegri in panchina, fino ai sette acquisti ufficializzati fino ad oggi, in attesa degli ultimi botti di fine mercato. Ma è soprattutto nel mercato in uscita che si è vista la mano del dirigente albanese, in quanto è riuscito a piazzare giocatori a cifre impensabili. Basti pensare che Malick Thiaw il Milan lo ha venduto al Newcastle a circa 40 milioni di euro, bonus compresi, ben oltre il suo reale valore di mercato (considerando i due anni dalla scadenza del contratto), e con la vendita al club inglese i rossoneri hanno registrato una mega plusvalenza.