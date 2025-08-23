Boniface, il Milan riflette: cosa è successo dopo le visite mediche

Il Milan ha fatto svolgere delle approfondite visite mediche a Victor Boniface , mettenedo particolare attenzione al suo ginocchio destro, ma resta qualche dubbio sulla sua condizione fisica. Sebbene i problemi recenti del giocatore siano stati muscolari e non legati al ginocchio, il club rossonero ci sta andando piano con la possibilità di tesserare un calciatore con possibili fragilità strutturali. Una cosa è certa: il ginocchio non è al 100%. La decisione finale, quindi, arriverà domani, dopo altre visite extra, mentre l’attenzione è anche sulla prima di campionato contro la Cremonese.

Milan, Bonifice a zero e le possibili alternative

I dubbi su Boniface restano al momento, il ragazzo spera di firma e il Milan sta battendo più strade: un’ipotesi è un prestito agevolato dal Leverkusen (a zero o quasi) per ridurre eventuali rischi. Ma attenzione ai nomi delle possibile alternative: spicca in particolare Harder, 20enne dello Sporting Lisbona, che il Milan potrebbe acquistare per circa 25 milioni. Nonostante un accordo quasi raggiunto con il Rennes, la trattativa per la punta è in pausa e il Milan sembra essersi reinserito. Altri nomi in lizza sono Embolo, acquistabile per meno di 20 milioni, così come Tolu Arokodare, 25enne con esperienza in Belgio. Il Milan ha nella lista dei desieri anche Hojlund, Jackson e Vlahovic, ma con costi e situazioni diverse. Il tema mercato resta centrale e legato al caso Boniface, anche se non si può escludere del tutto un doppio colpo lì davanti (Bonifice a zero più un altro rinforzo offensivo).