"Pagliacci ovunque". Invettiva ed emoticon. Così Victor Boniface , attraverso una storia su Instagram successivamente cancellata, ha commentato il mancato trasferimento al Milan . Dopo visite mediche approfondite il club rossonero ha deciso di rinunciare al suo ingaggio. L'attaccante nigeriano resta, almeno per il momento, al Bayer Leverkusen ma, di certo, non andrà al Milan.

Boniface: "Se non faccio sul serio, lasciatemi stare"

Rimasto vittima di una rottura del legamento crociato nel 2019 e nel 2021, oltre a recenti problemi muscolari, con un moto d'orgoglio Boniface ha scritto: "Sento dire ovunque che Boniface non fa sul serio. Sono in un club come il Leverkusen e un club come il Milan mi vuole, eppure non faccio sul serio? Quindi se facessi sul serio giocherei per un club su Giove. Clown ovunque. Se non faccio sul serio e sono a questo livello, lasciatemi stare".

Milan su Harder

Il direttore sportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, ha confermato che non ci sono possibilità che i negoziati riprendano: "Se Boniface rientra allora l'affare è saltato. È chiaro, così com'è chiaro che la trattativa non si possa riaprire". Per l'attacco del Milan adesso c'è Harder dello Sporting Lisbona.