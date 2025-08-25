Milan-Harder: ci siamo. L'attaccante è atteso in Italia per le visite

© Getty Images
Conrad Harder è sempre più vicino a diventare il nuovo centravanti del Milan. Il club rossonero ha raggiunto l’intesa con lo Sporting Lisbona sulla base di 24 milioni di euro più 3 di bonus, oltre a una percentuale del 10% sulla futura rivendita del giocatore.
Milan, Harder atteso in Italia per le visite
Il danese, individuato come il rinforzo ideale per l’attacco dopo lo stop alla trattativa per Boniface a causa delle incertezze fisiche, è atteso a Milano nelle prossime ore per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con i rossoneri.