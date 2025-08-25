Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Milan-Harder: ci siamo. L'attaccante è atteso in Italia per le visite

La punta danese sta per diventare un nuovo giocatore rossonero: i dettagli e le cifre
Milan-Harder: ci siamo. L'attaccante è atteso in Italia per le visite© Getty Images
1 min

Conrad Harder è sempre più vicino a diventare il nuovo centravanti del Milan. Il club rossonero ha raggiunto l’intesa con lo Sporting Lisbona sulla base di 24 milioni di euro più 3 di bonus, oltre a una percentuale del 10% sulla futura rivendita del giocatore.

Milan, Harder atteso in Italia per le visite

Il danese, individuato come il rinforzo ideale per l’attacco dopo lo stop alla trattativa per Boniface a causa delle incertezze fisiche, è atteso a Milano nelle prossime ore per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con i rossoneri.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Milan

Da non perdere

Paura per SacchiBoniface: "Pagliacci ovunque"