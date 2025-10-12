Uragano Milan, in arrivo quattro rinnovi e un colpo in difesa: tutti i nomi

MILANO - La sosta per le nazionali è uno dei momenti che le dirigenze calcistiche utilizzano per fare il punto della situazione in ottica mercato. In casa Milan, il focus è, in questo momento, sui quattro calciatori con il contratto più o meno pericolante: Mike Maignan, Fikayo Tomori, Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic. Per il portiere francese la situazione sembra essere piuttosto definita: dopo essere stato ad un passo dal Chelsea a giugno, alla fine è rimasto al Milan grazie alla spinta forte di Massimiliano Allegri e alla fascia di capitano al braccio che il club rossonero ha comunque deciso di affidargli. Il suo futuro, però, è lontano da Milano: club di Premier League si stanno informando sulla sua situazione, pronti ad accaparrarselo da febbraio in poi quando sarà libero di firmare avendo il contratto con il Milan in scadenza a giugno 2026. Nel frattempo, il portiere ha promesso la massima professionalità e l'intero roster rossonero, compagni di squadra compresi, sono ampiamente soddisfatti del suo rendimento e del suo atteggiamento.