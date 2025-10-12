Uragano Milan, in arrivo quattro rinnovi e un colpo in difesa: tutti i nomi

MILANO - La sosta per le nazionali è uno dei momenti che le dirigenze calcistiche utilizzano per fare il punto della situazione in ottica mercato. In casa Milan, il focus è, in questo momento, sui quattro calciatori con il contratto più o meno pericolante: Mike Maignan, Fikayo Tomori, Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic. Per il portiere francese la situazione sembra essere piuttosto definita: dopo essere stato ad un passo dal Chelsea a giugno, alla fine è rimasto al Milan grazie alla spinta forte di Massimiliano Allegri e alla fascia di capitano al braccio che il club rossonero ha comunque deciso di affidargli. Il suo futuro, però, è lontano da Milano: club di Premier League si stanno informando sulla sua situazione, pronti ad accaparrarselo da febbraio in poi quando sarà libero di firmare avendo il contratto con il Milan in scadenza a giugno 2026. Nel frattempo, il portiere ha promesso la massima professionalità e l'intero roster rossonero, compagni di squadra compresi, sono ampiamente soddisfatti del suo rendimento e del suo atteggiamento.
Tomori e Saelemaekers, quanti apprezzamenti
Tanti apprezzamenti stanno arrivando anche per Fikayo Tomori ed Alexis Saelemaekers, entrambi tornati su alti livelli dopo anni complicati per il primo e due stagioni in prestito per il secondo. Il contratto dell'inglese è in scadenza a giugno 2027, ma la dirigenza rossonera è abbastanza convinta della bontà di un rinnovo: le discussioni con l'entourage sono già iniziate per un prolungamento triennale a cifre confermate. Discorso simile, con una non banale differenza economica, per il belga: il suo rendimento è evidentemente elevato, tanto da meritare un sostanzioso aumento di stipendio rispetto al milione e mezzo di euro percepito attualmente fino al 30 giugno 2027; in Casa Milan se ne sta già parlando, il nuovo accordo potrebbe essere su base quadriennale a cifre quasi triplicate.
Milan, cautela su Pulisic
Le ottime prestazioni di questo inizio di stagione hanno fatto schizzare in alto il valore di mercato di Christian Pulisic. Il suo rinnovo non è esattamente una priorità in casa rossonera, dato che il contratto dell'americano scade nel giugno 2027 con opzione già presente di rinnovo fino al 2028, ma gli occhi di mezza Europa potrebbero presto posarsi su di lui e il Milan, prima o poi, si dovrà cautelare. Una prima mossa potrebbe essere posticipare la clausola, rinnovando il contratto attuale fino al 2028 e inserendo l'opzione sul prolungamento annuale fino al 2029.
Milan, il sogno per la difesa è Gomez del Liverpool
Nel frattempo, in via Aldo Rossi, si pensa a come rinforzare la squadra nel mercato di gennaio. L'idea è la stessa degli ultimi giorni di estate: regalare a Massimiliano Allegri un difensore centrale di esperienza che possa migliorare il rendimento del reparto e far crescere i giovani colleghi. Il primo nome attualmente in lista coincide con quello di fine agosto: Joe Gomez. Al Liverpool, il classe 1997 sta trovando pochissimo spazio: due presenze in Premier League per un totale di 29 minuti giocati e solo una partita da titolare nel terzo turno Carabao Cup contro il Southampton. La voglia dell'inglese di trovare spazio potrebbe fare la differenza, ma molto dipenderà dalle strategie di Arne Slot, il quale ha perso per tanti mesi Giovanni Leoni. Igli Tare e Giorgio Furlani proveranno a parlarne già in questi mesi cercando una quadra, altrimenti si procederà verso altri profili e altri obiettivi.
