Milan alla ricerca di un attaccante per Allegri: spunta l’occasione Fullkrug
MILANO - Santiago Gimenez e Christopher Nkunku hanno ancora un mese abbondante di tempo per non far scervellare troppo i loro dirigenti a gennaio. In realtà, i vertici del Milan sono già al lavoro da settimane per predisporre adeguatamente il mercato di gennaio. E le idee, almeno da un punto di vista delle intenzioni di massima, sembrano essere già tracciate: non ci saranno spese milionarie come in estate (comunque a fronte di uscite altrettanto, se non di più, onerose) né rivoluzioni fragorose come quella inefficace di un anno fa. Si cercheranno le occasioni giuste, senza spese pazze, per regalare ad Allegri quel paio di pedine che gli servono per raggiungere, con meno difficoltà, gli obiettivi stagionali. E, considerando lo scarso apporto di entrambe le punte centrali alla causa milanista in questi primi tre mesi di stagione, è probabile che uno dei due acquisti sia proprio un nove più adatto alle caratteristiche del gioco rossonero. Uno di esperienza, pronto subito, low cost. Uno alla Niclas Fullkrug, per esempio.
Milan, il mercato
Era stato lo stesso Igli Tare lo scorso giugno in conferenza stampa, d'altronde, a rivelare pubblicamente le caratteristiche dell'attaccante cercato dal Milan: diverso da Gimenez, forte fisicamente, presente in area di rigore, bravo di testa e nelle sponde. Uno che, sostanzialmente, ai milanisti potrebbe immediatamente ricordare l'identikit di Olivier Giroud. Il calciomercato, però, fa dei giri immensi senza, però, tornare spesso alla base. Ed è così che, al gong finale, il Milan si è trovato in squadra lo stesso Santiago Gimenez e una punta-non-punta, il cui ruolo e il suo talento sono molto volubili, come Christopher Nkunku. Il loro score in campionato, ad oggi, è impietoso: zero gol il primo, zero gol il secondo. Un bottino eccessivamente misero per pensare che, se le cose non dovessero cambiare drasticamente da qui a gennaio, non si debba intervenire sul mercato cercando un nuovo 9.
Fullkrug, l'attaccante adatto per il Milan
La dirigenza rossonera, sollecitata dalle chiamate dei procuratori, sta già vagliando una possibile opzione. Corrisponde al nome di Niclas Fullkrug, centravanti tedesco di 189 centimetri in forza al West Ham. Accostato al Milan già nell'estate 2024, l'ex Borussia Dortmund preferì tentare l'esperienza in Premier League anche a causa della scelta del Milan di puntare tutto su Alvaro Morata. Non è andata bene ad entrambi: lo spagnolo, tra Italia e Turchia, fatica a trovare il gol, mentre il tedesco ha collezionato appena 20 presenze totali nella passata stagione e solo 6, con cinque match da titolare, nel campionato inglese in corso; il bottino reti è di appena tre reti segnate. Il classe 1993 non è, dunque, un bomber implacabile e non sta vivendo una fase calda della sua carriera, soprattutto a causa di alcuni infortuni muscolari di troppo. A gennaio, però, la coperta delle occasioni è piuttosto corta: Fullkrug, con una sola partita a settimana e con tanta voglia di rivalsa, potrebbe rivelarsi il 9 con le caratteristiche che mancano ad Allegri. Le valutazioni, dunque, sono in corso e proseguiranno anche nelle prossime settimane. A meno che, Santiago Gimenez e Christopher Nkunku, nel prossimo mese e mezzo abbondante, non stravolgano i piani.
