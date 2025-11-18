Milan alla ricerca di un attaccante per Allegri: spunta l’occasione Fullkrug

Era stato lo stesso Igli Tare lo scorso giugno in conferenza stampa , d'altronde, a rivelare pubblicamente le caratteristiche dell'attaccante cercato dal Milan : diverso da Gimenez , forte fisicamente, presente in area di rigore, bravo di testa e nelle sponde. Uno che, sostanzialmente, ai milanisti potrebbe immediatamente ricordare l'identikit di Olivier Giroud . Il calciomercato, però, fa dei giri immensi senza, però, tornare spesso alla base. Ed è così che, al gong finale, il Milan si è trovato in squadra lo stesso Santiago Gimenez e una punta-non-punta, il cui ruolo e il suo talento sono molto volubili, come Christopher Nkunku . Il loro score in campionato, ad oggi, è impietoso: zero gol il primo, zero gol il secondo . Un bottino eccessivamente misero per pensare che, se le cose non dovessero cambiare drasticamente da qui a gennaio, non si debba intervenire sul mercato cercando un nuovo 9 .

Fullkrug, l'attaccante adatto per il Milan

La dirigenza rossonera, sollecitata dalle chiamate dei procuratori, sta già vagliando una possibile opzione. Corrisponde al nome di Niclas Fullkrug, centravanti tedesco di 189 centimetri in forza al West Ham. Accostato al Milan già nell'estate 2024, l'ex Borussia Dortmund preferì tentare l'esperienza in Premier League anche a causa della scelta del Milan di puntare tutto su Alvaro Morata. Non è andata bene ad entrambi: lo spagnolo, tra Italia e Turchia, fatica a trovare il gol, mentre il tedesco ha collezionato appena 20 presenze totali nella passata stagione e solo 6, con cinque match da titolare, nel campionato inglese in corso; il bottino reti è di appena tre reti segnate. Il classe 1993 non è, dunque, un bomber implacabile e non sta vivendo una fase calda della sua carriera, soprattutto a causa di alcuni infortuni muscolari di troppo. A gennaio, però, la coperta delle occasioni è piuttosto corta: Fullkrug, con una sola partita a settimana e con tanta voglia di rivalsa, potrebbe rivelarsi il 9 con le caratteristiche che mancano ad Allegri. Le valutazioni, dunque, sono in corso e proseguiranno anche nelle prossime settimane. A meno che, Santiago Gimenez e Christopher Nkunku, nel prossimo mese e mezzo abbondante, non stravolgano i piani.