Il Milan cerca un rinforzo in difesa: c’è Gatti in testa alla lista di Allegri

MILANO - La filastrocca è chiara: Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic . Massimiliano Allegri ha individuato sin da inizio stagione il tridente difensivo titolare e, se non per costrizioni dovute a squalifiche o a infortuni, non ne hai mai fatto a meno: in tredici partite su diciotto complessive li ha schierati da titolari. L'unico sostituto, in campo o per turnover o per problemi fisici di uno dei tre, è stato Koni De Winter ; zero minuti in campionato e una sola mini-apparizione in Coppa Italia, invece, per David Odogu. È chiaro, dunque, che ci sia bisogno di un rinforzo: il belga non si è dimostrato affidabile, soprattutto nelle ultime partite, mentre il tedesco non è, evidentemente, ancora del livello. Servirebbe un difensore pronto, subito, esperto.

Piace Gatti della Juventus

L'idea porta a pochi kilometri da Milano, sulla sponda bianconera di Torino. Con Luciano Spalletti, infatti, Federico Gatti sta trovando pochissimo spazio, mentre a San Siro ci sarebbe Massimiliano Allegri ad accoglierlo a braccia aperte, proprio colui che lo aveva lanciato titolare alla Juventus nel 2022 dopo la super annata con il Frosinone in Serie B. Il tecnico livornese conosce bene le caratteristiche del classe 1998: difensore arcigno, roccioso, capace di giocare sia in una linea a tre che quattro, utilizzabile sia da centrale che da braccetto, forte di testa e nel carattere. Il suo arrivo non destabilizzerebbe troppo le gerarchie in casa rossonera, inserendo nel gruppo, al contrario di quanto successo con un nome forte come Thiago Silva, un ragazzo italiano, che conosce la Serie A, che comprende il gioco di Allegri e che non avrebbe bisogno di periodi di ambientamento troppo lunghi per entrare subito nelle rotazioni. L'aspetto più difficile dell'eventuale affare è, ovviamente, la possibilità che la Juventus ceda un calciatore ad una diretta concorrente come il Milan. Ma già l'anno scorso i due club si stavano accordando proprio a gennaio per Tomori in bianconero... Poi saltò tutto, ma, evidentemente, non è impossibile intavolare la trattativa.

Tare ha anche altre alternative

Non mancano, comunque, le alternative sul taccuino di Igli Tare. Joe Gomez è sempre tra le opzioni: già cercato in estate, potrebbe liberarsi a costo basso dal Liverpool se gli inglesi riuscissero a piazzare l'acquisto di un nuovo difensore nel mercato di gennaio. È passato dall'Inghilterra, dopo l'esperienza in Germania, anche Eric Dier, ora in forza al Monaco; nel Principato, dopo l'arrivo in estate, l'inglese classe 1994 ha trovato pochissimo spazio (solo otto presenze in stagione, di cui due in Champions League) per via di due lunghi infortuni muscolari e un feeling mai scattato con l'ambiente. È stato proposto al Milan dal suo entourage, che, di conseguenza, ne sta valutando fattibilità e costi. Altra opzione è Axel Disasi, francese rimasto fuori rosa al Chelsea con zero minuti collezionati in stagione: sarebbe l'ultima cartuccia.