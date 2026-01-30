Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 30 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Mateta non convocato dal Crystal Palace: il Milan insiste

Sull'attaccante francese, seguito a gennaio anche dalla Juve, è vivo l'interesse del Nottingham Forest, prossimo avversario delle Eagles
2 min
TagsmatetaMilanCalciomercato

Il Milan continua ad insistere per Jean-Philippe Mateta. L'attaccante francese, di proprietà del Crystal Palace, non è stato convocato dal manager delle Eagles, Oliver Glasner, viste le indiscrezioni di mercato che vedono protagonista il centravanti classe '97. Su di lui c'è anche il Nottingham Forest, prossimo avversario delle Eagles in Premier League.

Milan su Mateta, il Crystal Palace non lo convoca per la sfida con il Nottingham Forest

In vista della sfida con il Nottingham Forest, in programma domenica alle ore 15, l'austriaco Oliver Glasner ha confermato l'assenza di Mateta, complici le voci di mercato che lo stanno riguardando in queste ultime ore della sessione invernale: "Posso confermare che JP non sarà convocato per questa partita", non era nelle migliori condizioni per giocare al momento. Abbiamo bisogno che ogni giocatore sia al meglio, e JP non lo è in questo momento, con tutto il rumore che lo circonda. Non ha senso farlo giocare. Per essere chiari, - ha poi aggiunto Glasner - è possibile che JP rimanga e sia ancora un giocatore del Palace il 2 febbraio, ma è anche possibile che abbia lasciato il club e sia arrivato un nuovo attaccante".

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Milan

Da non perdere

Mateta, cosa aveva chiesto SpallettiSaelemaekers, intervista esclusiva

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS