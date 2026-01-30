Mateta non convocato dal Crystal Palace: il Milan insiste

Milan su Mateta, il Crystal Palace non lo convoca per la sfida con il Nottingham Forest

In vista della sfida con il Nottingham Forest, in programma domenica alle ore 15, l'austriaco Oliver Glasner ha confermato l'assenza di Mateta, complici le voci di mercato che lo stanno riguardando in queste ultime ore della sessione invernale: "Posso confermare che JP non sarà convocato per questa partita", non era nelle migliori condizioni per giocare al momento. Abbiamo bisogno che ogni giocatore sia al meglio, e JP non lo è in questo momento, con tutto il rumore che lo circonda. Non ha senso farlo giocare. Per essere chiari, - ha poi aggiunto Glasner - è possibile che JP rimanga e sia ancora un giocatore del Palace il 2 febbraio, ma è anche possibile che abbia lasciato il club e sia arrivato un nuovo attaccante".