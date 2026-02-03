Tare e la verità su Mateta al Milan: "Riscontrato un problema, per il futuro vedremo..."
Era stato trovato l'accordo su tutta la linea, ma un problema fisico riscontrato nell'ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato ha fatto saltare tutto: così Mateta non è diventato un nuovo giocatore del Milan. Accostato alla Juve e a lungo ai rossoneri, l'attaccante rimane al Crystal Palace. Di quanto successo ne ha parlato il ds dei rossoneri Igli Tare: "Mateta? L'operazione riguardava il futuro, non il presente. Con il proseguire della trattativa abbiamo visto lo spiraglio di anticiparla e ci abbiamo provato. Poi facendo le visite abbiamo visto questo problema fisico e abbiamo deciso di non andare avanti. In futuro si vedrà. La squadra finora ha fatto molto bene, ma Leao ha qualche fastidio muscolare, come Pulisic. Ma siamo contenti e felici senza dare alibi a noi stessi".
Tare: "Rinnovo Maignan? Non è stato difficile, è una bandiera"
Tare ha poi parlato anche della situazione in classifica: "Noi dobbiamo guardare a noi, abbiamo il destino nelle nostre mani. Dobbiamo cercare di vincere stasera per dare continuità". Un commento sul rinnovo di Maignan: "Non è stato difficile, ormai è una bandiera. Ho sempre saputo che volesse rimanere con il Milan e ha combattuto per realizzare questo suo sogno. La società ha dato un segnale per il futuro". Infine la chiusura sul mancato arrivo di un difensore dal calciomercato: "Non avevamo la necessità, se ci fosse stato qualcosa che ci potesse aiutare l'avremmo fatto, ma insieme ad Allegri abbiamo deciso di proseguire con questo gruppo".