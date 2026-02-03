Corriere dello Sport.it
Tare e la verità su Mateta al Milan: "Riscontrato un problema, per il futuro vedremo..."

Le parole del direttore sportivo dei rossoneri sull'operazione di mercato saltata nell'ultimo giorno della sessione: ecco cosa ha detto
2 min
TagsTarematetaMilan

Era stato trovato l'accordo su tutta la linea, ma un problema fisico riscontrato nell'ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato ha fatto saltare tutto: così Mateta non è diventato un nuovo giocatore del Milan. Accostato alla Juve e a lungo ai rossoneri, l'attaccante rimane al Crystal Palace. Di quanto successo ne ha parlato il ds dei rossoneri Igli Tare: "Mateta? L'operazione riguardava il futuro, non il presente. Con il proseguire della trattativa abbiamo visto lo spiraglio di anticiparla e ci abbiamo provato. Poi facendo le visite abbiamo visto questo problema fisico e abbiamo deciso di non andare avanti. In futuro si vedrà. La squadra finora ha fatto molto bene, ma Leao ha qualche fastidio muscolare, come Pulisic. Ma siamo contenti e felici senza dare alibi a noi stessi".

Tare: "Rinnovo Maignan? Non è stato difficile, è una bandiera"

Tare ha poi parlato anche della situazione in classifica: "Noi dobbiamo guardare a noi, abbiamo il destino nelle nostre mani. Dobbiamo cercare di vincere stasera per dare continuità". Un commento sul rinnovo di Maignan: "Non è stato difficile, ormai è una bandiera. Ho sempre saputo che volesse rimanere con il Milan e ha combattuto per realizzare questo suo sogno. La società ha dato un segnale per il futuro". Infine la chiusura sul mancato arrivo di un difensore dal calciomercato: "Non avevamo la necessità, se ci fosse stato qualcosa che ci potesse aiutare l'avremmo fatto, ma insieme ad Allegri abbiamo deciso di proseguire con questo gruppo".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Milan

