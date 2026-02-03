Tare e la verità su Mateta al Milan: "Riscontrato un problema, per il futuro vedremo..."

Era stato trovato l'accordo su tutta la linea, ma un problema fisico riscontrato nell'ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato ha fatto saltare tutto: così Mateta non è diventato un nuovo giocatore del Milan. Accostato alla Juve e a lungo ai rossoneri, l'attaccante rimane al Crystal Palace. Di quanto successo ne ha parlato il ds dei rossoneri Igli Tare: "Mateta? L'operazione riguardava il futuro, non il presente. Con il proseguire della trattativa abbiamo visto lo spiraglio di anticiparla e ci abbiamo provato. Poi facendo le visite abbiamo visto questo problema fisico e abbiamo deciso di non andare avanti. In futuro si vedrà. La squadra finora ha fatto molto bene, ma Leao ha qualche fastidio muscolare, come Pulisic. Ma siamo contenti e felici senza dare alibi a noi stessi".