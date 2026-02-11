Milan, c'è un tesoretto da 108 milioni: la situazione di prestiti e riscatti che può far svoltare Allegri

MILANO - Il calciomercato invernale è terminato da una decina di giorni, ma l’attenzione agli sviluppi degli affari non passa mai di moda. E il Milan è uno dei club che guarda con più cura a molti dei calciatori che, durante le ultime due sessioni di trattative, sono stati mandati in prestito in altre squadre e che a giugno potrebbero fruttare decine di milioni di euro in favore dei rossoneri . Con parte di questi soldi, poi, si andrebbe a impostare il calciomercato estivo , come nel più classico dei circoli virtuosi: vendi giocatori, guadagni, ne compri altri . Con 108 milioni di euro - i soldi derivanti dai possibili incassi dei prestiti con diritto o obbligo di riscatto - se ne potrebbero fare di acquisti interessanti ...

Milan, riscatti sicuri

Ovviamente, però, non tutti i riscatti sono garantiti. Un bel po’ di denaro è già sicuro: il Bournemouth, infatti, riscatterà Alex Jimenez, esterno spagnolo classe 2005 che il Milan aveva acquistato appena maggiorenne dal Real Madrid e che ha completato la sua crescita passando dalla Primavera di Ignazio Abate al Milan Futuro in Serie C, prima del definitivo salto in Prima Squadra. Un carattere un po’ fumantino, però, ha convinto la dirigenza rossonera a lasciarlo partire: meglio sfruttarlo per una buona plusvalenza; nelle casse di via Aldo Rossi arriveranno circa 12 milioni di euro dei 24 milioni di euro che gli inglesi pagheranno per l’acquisto a titolo definitivo, poiché l’altra metà spetterà al Real Madrid. Passato sempre dalla Casa Blanca nei suoi anni d'oro è Alvaro Morata, ora nelle fila del Como; lo spagnolo verrà obbligatoriamente riscattato dalla squadra di Fabregas per 15 milioni di euro, dopo che il Milan ne aveva versati 5 per interrompere dopo soli sei mesi il prestito al Galatasaray.