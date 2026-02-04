Allegri arrabbiatissimo sul 3-0 per il Milan: "I colpi di tacco..."

"Noi non siamo una squadra da colpi di tacco". Le telecamere di Dazn hanno immortalato un Massimiliano Allegri furioso , nel corso della sfida con il Bologna. Nonostante il 3-0 maturato al Dall'Ara, il tecnico dei rossoneri non ha grdaito il comportamento di Pervis Estupinan che nei minuti finali della sfida, si è concesso un tentativo di passaggio (peraltro fallito) con il tacco.

Allegri, le richieste ai giocatori

Il tecnico dei rossoneri non ha gradito l'atteggiamento del laterale (entrato pochi minuti prima al posto di Bartesaghi) e lo ha pubblicamente dimostrato. Come confermato da Saelemaekers nel corso dell'intervista esclusiva rilasciata al nostro giornale, "Allegri ti porta a dare il 100 per cento in ogni istante, in ogni occasione e in ogni situazione". E l'atteggiamento di Estupinan, nonostante il risultato ormai in cassaforte, non è stato apprezzato.