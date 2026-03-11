Allegri studia il Milan del futuro: più Gila di André
MILANO - Sarà un Milan ancora più competitivo la prossima stagione. Massimiliano Allegri ha le idee chiare sui ruoli e sulle caratteristiche dei giocatori da acquistare per rinforzare la rosa. Il tecnico rossonero vuole lottare non solo per lo scudetto, ma vorrebbe disputare una Champions League all’altezza del Milan, ecco perché ci saranno diversi innesti da fare. La dirigenza è già attiva perché tra marzo e aprile si gettano le basi delle operazioni che poi andranno a concludersi con l’apertura del mercato, e tra i profili monitorati dal direttore sportivo Igli Tare c’è pure Mario Gila, difensore della Lazio, prossimo avversario in campionato. Per tutta la stagione lo spagnolo è rimasto nel mirino dei rossoneri, tanto che a gennaio ci sono stati dei dialoghi con il procuratore del difensore. Ma il Milan non ha voluto fare un’offerta perché ha deciso di rimandare tutto per l’estate quando la Lazio potrà chiedere una cifra più bassa, considerando che Gila ha solamente un anno di contratto e la stagione dei biancocelesti non è stata esaltante. Il Diavolo punta a prenderlo per una cifra attorno ai 15 milioni di euro, con una percentuale che andrà al Real Madrid.
Milan, il punto sugli altri reparti
Il tecnico livornese attende aggiustamenti anche a centrocampo, con l’inserimento di un'altra pedina per disputare al meglio la doppia competizione. L’idea è prendere un giocatore dalle caratteristiche simili a quelle di Rabiot da schierare come mezzala destra. Poi molto dipenderà dalla conferma o meno di Luka Modric. In caso di permanenza del croato di andrà avanti con lui, altrimenti bisognerà colmare anche la sua assenza. A tal proposito nei giorni scorsi c’erano state telefonate per il parametro zero Leon Goretzka, in uscita dal Bayern Monaco, ma è probabile che non sia il Milan la destinazione finale del tedesco. Poi arriverà un esterno in più che possa far rifiatare Saelemaekers a destra, uno dei fedelissimi di Allegri. Ma soprattutto il grande investimento dovrà essere in attacco. L’allenatore spera di poter ricevere in regalo una punta da venti gol. Dunque bisognerà fare chiarezza con i giocatori in rosa, decidere prima il futuro di Nkunku, Fullkrug e Santiago Gimenez e poi lavorare al colpo in attacco.
André al Milan rischia di sfumare
Tra le operazioni di mercato che la dirigenza rossonera sta portando avanti c’è pure quella per André, centrocampista 19enne del Corinthians. Un affare che rischia seriamente di sfumare dopo che i due club avevano già trovato l’accordo per 17 milioni di euro. Poi le proteste dei tifosi e l’amarezza pubblica dell’allenatore per la cessione del giovane brasiliano, hanno portato il presidente del club a ritrattare. Tuttavia Andrè si è detto onorato della possibilità di vestire la maglia del Milan: «Sono molto calmo. La mia concentrazione è al 100% qui al Corinthians. Se andassi al Milan vivrei un sogno, ma anche qui sto vivendo un sogno», ha detto a Globoesporte. L’affare si è notevolmente complicato e se il Corinthians non dovesse fare passi indietro rischierebbe di saltare. Intanto altri club europei, come il Benfica ma anche società inglesi, si stanno interessando e tenteranno d’inserirsi per acquistare Andrè ad un prezzo superiore.