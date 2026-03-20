Milan, il piano mercato vale oltre 100 milioni: chi parte, chi verrà riscattato e chi andrà in prestito

MILANO - Sarà un altro mercato ricco di novità in casa Milan. Ci saranno diversi addii, ma anche volti nuovi per rendere la rosa di Massimiliano Allegri più competitiva. Il primo obiettivo del club è assicurarsi la partecipazione alla prossima edizione della Champions League per avere una base economica tra i sessanta e i settanta milioni , poi la società incrementerà il budget per gli acquisti estivi con una serie di giocatori in prestito che potrebbero fruttare al club potenzialmente oltre cento milioni. Un vero e proprio forziere d’oro da aprire entro la metà di giugno.

Soldi sicuri in arrivo

Si parte con due giocatori che nel corso della stagione sono stati già ufficialmente riscattati al raggiungimento del numero di presenze fissate al momento della cessione. Il primo è stato Alex Jimenez al Bournemouth, ormai annunciato dalla società di Premier League quando l’esterno spagnolo qualche settimana fa ha raggiunto le diciotto presenze di almeno quarantacinque minuti. Il riscatto era stato impostato a 20 milioni di euro più bonus ma solamente il 50% è finito nelle tasche del Milan, il resto andrà al Real Madrid. L’altro riscatto ufficiale riguarda Tommaso Pobega al Bologna per 7 milioni di euro. Il centrocampista cresciuto nel settore giovanile rossonero ha salutato a titolo definitivo nello scorso febbraio. Altri 15 milioni sicuri derivano da Alvaro Morata al Como grazie al prestito oneroso con obbligo di riscatto stabilito nella scorsa estate.

Colombo verso il Genoa

Tra i giocatori che il Milan potrebbe cedere c’è Lorenzo Colombo. Il diritto di riscatto a favore del Genoa è quasi completo. I gol e le presenze fissate nel contratto sono state raggiunge, manca ora l’aritmetica salvezza del Grifone per portare ai rossoneri 10 milioni di euro, con l’addio a titolo definitivo dell’attaccante. In dubbio ma con ancora possibilità di essere riscattato c’è pure Samuel Chukwueze al Fulham, ed è il prestito che potrebbe portare più soldi ai rossoneri. Il club inglese infatti ha un’opzione da 28 milioni di euro, bonus compresi, per tenere l’esterno d’attacco. Le prestazioni sono state altalenanti ma il Fulham dovrebbe fare una riflessione. Il giocatore però non è sicuro di voler rimanere in Premier League.

Le altre piste di mercato

Sarà invece difficile che il prestito con diritto di riscatto di Ismael Bennacer alla Dinamo Zagabria si completi con la cessione definitiva. La squadra croato non è sicura di tenere l’algerino, specialmente per questioni d’ingaggio. Se invece le cose dovessero cambiare, al Milan andranno altri dieci milioni. Ci sono poi i prestiti di Musah all’Atalanta, fissato a 26 milioni di euro, e Bondo alla Cremonese, ma con ogni probabilità questi giocatori torneranno alla base. Specialmente il centrocampista americano, visto l’utilizzo col contagocce a Bergamo. L’altro caso è quello di Filippo Terracciano, il suo riscatto da 4 milioni è legato alla permanenza della Cremonese nella massima serie, e dunque bisognerà ancora attendere.