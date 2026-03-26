Pavlovic nel mirino del Chelsea ma il Milan fa le barricate: ecco quanto vale e cosa può succedere

MILANO - Nelle esercitazioni a Milanello prova a tirare da qualsiasi posizione, e di certo il coraggio di provarci non manca a Strahinja Pavlovic. Di professione fa il difensore centrale, ma in questa stagione si è trasformato in un attaccante aggiunto. Nell’ultimo turno di campionato ha realizzato la sua quarta marcatura in serie A con una conclusione potente e precisa da fuori area, che ha sbloccato la partita contro il Torino. Quel tipo di tiro lo ha provato spesso durante gli allenamenti e non ha esitato a replicarlo in partita. La sua crescita rispetto all’anno scorso è lampante, la cura Massimiliano Allegri con lui ha funzionato benissimo.