Per il Milan c’è Tiago Gabriel dopo Gila

Il Milan non molla la presa su Mario Gila della Lazio . È lui il grande obiettivo del mercato estivo e ci sono passi avanti nell’operazione con l’entourage dello spagnolo. Il Diavolo attende la qualificazione in Champions League in maniera ufficiale per dar vita ad una serie di operazioni per rinforzare l’organico, e tra i primi affari in ballo c’è proprio l’operazione Gila. Il difensore è gradito a Massimiliano Allegri , e dopo quattro anni in Italia ha raggiunto la giusta esperienza per far parte della rosa rossonera.

Gila al Milan? Dove giocherebbe

Gila era stato acquistato proprio da Igli Tare ai tempi della sua avventura romana come direttore sportivo biancoceleste e ora vorrebbe portarlo a Milano. L’affare con la Lazio va ancora definito in termini economici, si ragiona attorno ai 20 milioni di euro più bonus anche perché lo spagnolo ha solamente un anno di contratto. Gila si trasferirebbe alla corte di Allegri per essere titolare accanto a Gabbia e Pavlovic, e a fargli posto potrebbe essere proprio Tomori. Se invece il tecnico toscano dovesse optare per il ritorno alla difesa a quattro, Gila andrebbe a giocarsi il posto con i due centrali.

Il Milan non molla Tiago Gabriel: la richiesta del Lecce

Gila però non è l’unico difensore su cui sta lavorando il club di via Aldo Rossi. Perché sul radar dei rossoneri c’è anche Tiago Gabriel del Lecce. Il portoghese è reduce da una stagione con 35 presenze tra serie A e Coppa Italia, in cui ha trovato pure la via della rete per due volte, e sta provando a salvarsi in queste battute finali di campionato. Il suo punto di forza è sicuramente il gioco aereo, grazie ai 196 centimetri d’altezza e una capacità di colpire bene in elevazione. Il suo destino, indipendentemente da come si chiuderà l’anno, potrebbe essere lontano dalla Puglia. Il direttore sportivo Pantaleo Corvino potrebbe cederlo per realizzare una plusvalenza e infatti valuta il giocatore tra i 20 e 25 milioni di euro. Cifra ritenuta alta dal Milan, che però continua ad essere interessato al 21enne portoghese.

Tiago Gabriel, occhio alla Premier

Lo ha fatto seguire diverse volte in questa stagione, ma non è l’unica società interessata. Piace molto pure in Premier League, dove ci sono stati già diversi sondaggi con il suo procuratore. Il contratto di Tiago Gabriel scade il 30 giugno 2027 ma c’è un’opzione a favore del club per estenderlo di altre due stagioni. Milan e Lecce sono in buoni rapporti dopo l’operazione realizzata in estate per il prestito di Francesco Camarda, attaccante 18enne che a fine anno tornerà sicuramente in rossonero.