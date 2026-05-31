Leao all'improvviso saluta il Milan: "Ho dato tutto, voglio una nuova sfida"

LISBONA (PORTOGALLO) - "Penso di avere già dato tutto quello che avevo nel Milan. Io ambisco ad avere una nuova sfida in un nuovo campionato. E se questo dovesse accadere, sarei molto contento". Così l' attaccante del Milan, Rafa Leao , ha parlato del suo futuro aprendo alla possibilità di lasciare i rossoneri in estate dopo 7 stagioni di alti e bassi. Dichiarazioni a sorpresa dunque, quelle del 26enne nativo di Almada , pronunciate a 'SportTV' - emittente lusitana - durante un evento organizzato da uno dei brand di cui Rafa è testimonial .

"Il Milan mi ha appoggiato nei momenti difficili, ma..."

"Il Milan? È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha appoggiato nei momenti difficili", sottolinea il portoghese che poi aggiunge: "Fortunatamente sono anche riuscito a scrivere il mio nome nella storia rossonera (con la vittoria dello scudetto nel 2022 e la Supercoppa italiana nel 2025, ndr). Penso che tutti ovviamente abbiano dei sogni, delle ambizioni, delle sfide da voler affrontare".

Leao e il futuro: "Ora c'è il Mondiale"

La storia di Leao al Milan sembra dunque giunta ai titoli di coda. Ma quale sarà, a questo punto, il futuro a breve termine di Rafa? La Premier League, la Liga spagnola oppure il campionato arabo? "Adesso la cosa più importante per me è il Mondiale", taglia corto il classe 1999. "Voglio fare un buon Mondiale, riuscire ad aiutare la mia Nazionale. E poi quando arriverà il momento, studierò le migliori opzioni per il futuro della mia carriera, per continuare a competere ai massimi livelli nel calcio europeo".