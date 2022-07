Calciomercato Monza, ore decisive per Petagna

MONZA - La prossima settimana dovrebbe essere quella di Andrea Petagna (27) al Monza. L’affare tra le due società, sui 15 milioni di euro tra prestito e obbligo, è in cassaforte e per l’ok definitivo si attende solo l’ultimo via libera di Silvio Berlusconi. La priorità si conferma in ogni caso il difensore, con il brasiliano Samir (27) ex Udinese in pole. Poi, dovrebbe essere il turno dell’esterno Pasquale Mazzocchi (27). I brianzoli sono piombati anche su Nicolò Rovella (20), che ha congelato l’offerta della Salernitana proprio per valutare quella del Monza. La Cremonese non si ferma e lavora per il ritorno di Gianluca Gaetano (22). Il giovane piace molto anche all’Empoli, ma il suo futuro dipenderà dalle uscite in mezzo al campo del Napoli.