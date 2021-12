Ufficiale, Manolas all'Olympiacos: addio Napoli, canta e salta con i tifosi

Quei 12 minuti giocati contro il Leicester in Europa League il 9 dicembre scorso resteranno gli ultimi della storia azzurra di Kostas Manolas, ormai ex giocatore del Napoli. Un addio lampo, il suo, anticipato solo dai controlli in aeroporto che hanno reso nota la partenza per la Grecia nella giornata di ieri. Un viaggio autorizzato per "motivi personali" che in effetti c'erano, ma riguardavano proprio il suo passaggio, anzi il suo ritorno all'Olympiacos dove ha militato tra il 2012 e il 2014. Il club e soprattutto i tifosi lo hanno accolto a braccia aperte e lui non ha esitato a posare con la sciarpa biancorossa e a toccarsi il cuore, saltellando su cori per i quali naturalmente non ha bisogno di traduzione. La cifra d'acquisto è di circa tre milioni più uno di bonus.