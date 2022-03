Napoli: "Obiettivo Januzaj per sostituire Insigne"

Il Napoli è al lavoro per regalare a Luciano Spalletti l'erede di Lorenzo Insigne , il quale lascerà gli azzurri per approdare in Mls, dove vestirà la maglia del Toronto. Dalla Spagna si parla di un forte interesse del club di De Laurentiis per Adnan Januzaj , esterno belga con un passato al Manchester United, in scadenza di contratto con la Real Sociedad.

Napoli, offerta per Januzaj

Con la partenza di Insigne che si avvicina, la dirigenza del Napoli avrebbe individuato in Januzaj il profilo ideale per la squadra di Spalletti. Secondo quanto riportato da As, il rinnovo con la Real Sociedad era in chiusura a gennaio, ma i problemi di salute avuti da Mino Raiola (agente dell'esterno belga) avrebbero fatto rimandare la firma. Il Napoli si sarebbe così inserito, proponendo a Januzaj un ingaggio superiore rispetto a quello proposto dalla società spagnola.

Napoli, Januzaj per il dopo Insigne

Se la Real Sociedad sembrava ormai certa di aver raggiunto l'accordo con Januzaj, l'offerta del Napoli avrebbe minato le certezze degli spagnoli, continua As. Secondo la stessa fonte, il club basco è consapevole dell'importante offerta economica fatta al calciatore, e spera che le sirene partenopee non gli facciano cambiare idea. Il classe '94 è considerato uno dei maggiori talenti del panorama calcistico europeo e potrebbe essere il profilo ideale per raccogliere la pesante eredità di Lorenzo Insigne.