Kvaratskhelia è del Napoli: le cifre dell'affare

Il Napoli ha approfondito la sua conoscenza con Khvicha Kvaratskhelia, il primo uomo del futuro. Ovvero: per annunciare ufficialmente il colpo e depositare i contratti bisognerà attendere l'apertura del mercato e dunque il 1° luglio, ma gli accordi con il ventunenne trequartista georgiano sono già stati definiti nei punti e nelle virgole e il giocatore è stato anche sottoposto alle prime visite mediche. Andate in scena in una località blindata e di certo lontano da occhi indiscreti. La sua situazione, del resto, ha favorito l'accelerata e la chiusura dell'operazione: ha cominciato la stagione al Rubin Kazan, in Russia, ma poi dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, come ha comunicato ufficialmente proprio il Rubin, «Khvicha e la sua famiglia in Georgia hanno subìto critiche e aggressioni a causa del suo essere calciatore di un club russo» e dunque il contratto è stato interrotto «nell'interesse del futuro destino del calciatore».