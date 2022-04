Napoli, le strategie di Giuntoli e il futuro di Ospina e Mertens

NAPOLI - Che Junior Traore fosse un grande obiettivo del Napoli era chiaro da un po', sì, ma l'autorevole conferma andata in onda ieri ha di certo il valore di un sigillo: «È un calciatore molto bravo, sta facendo un gran finale di stagione». Musica di Cristiano Giuntoli ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Una sinfonia, per la verità, che il ds azzurro ha cantato - cioè raccontato - nel corso di una full immersion totale nel mercato. Tra conferme velate da legittimi paletti imposti dalle regole: «Faremo di tutto per prendere Kvaratskhelia. Olivera? È bravo», cioè due colpi già definiti con la Dinamo Batumi e il Getafe. Autentici interrogativi: «I rinnovi? In questo momento pensiamo soltanto al campo», e ciò significa che la posizione di Ospina e Mertens - su tutti - resta un'incognita. E una certezza che vale moltissimo: «Il Napoli è forte e sono convinto che continuerà a essere forte anche nei prossimi anni».